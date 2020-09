Meer druggebruik achter het stuur dan alcoholmisbruik?

In de eerste helft van dit jaar betrapten agenten in de politiezones LRH en Voeren meer bestuurders die drugs gebruikt hadden in vergelijking met alcohol. In de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo zijn de cijfers rond druggebruik zelfs verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. In de eerste jaarhelft van 2019 werden 45 bestuurders betrapt met drugs, dit jaar zijn dat er al 100.

Volgens Stef Willems, woordvoerder van het verkeersinstituut Vias, zijn die cijfers op twee manieren te verklaren. “Er wordt meer getest op druggebruik achter het stuur. Sinds vorig jaar beschikken de meeste politiezones over speekselanalysetesten. Vroeger verliep dat in stappen. Eerst moest de agent een checklist afgaan om te bekijken of hij een drugstest mócht afnemen. Dan had je een eerste test, om daarna nog een bloedtest uit te voeren. Maar daar moest dan een dokter voor aanwezig zijn. Dat was allemaal heel omslachtig”, verklaart Willems. “Nu is er een toestel waarbij je simpel weg het speeksel kan analyseren. Doordat de procedure nu sneller en goedkoper is, kan je meer mensen controleren. De cijfers rond druggebruik achter het stuur blijven in Limburg dan ook stijgen.”