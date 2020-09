"Meestal is er een trigger waardoor stoppen doorslaan", zegt gerechtspsychiater over brandstichter die man doodsloeg

Het is best om zo'n persoon kort na de feiten al te behandelen. "Ik heb eerst zelf een gesprek met de persoon, ik ga kijken wat de medische en persoonlijke voorgeschiedenis is. En dan gaat een psycholoog die persoon onderzoeken aan de hand van testen om te kijken of er een onderliggend psychiatrisch probleem is."

Daar zit dan ook het advies in voor de gerechtelijke macht, en het bepalen van de juiste behandeling. "Dat is belangrijk voor de persoon zelf", zegt Dams. "We zien soms mensen die zelf enorm geschokt zijn van wat ze gedaan hebben, en dan is het goed dat je kan uitleggen wat er in hun hoofd gebeurd is, waardoor ze dit feit gepleegd hebben. Dat is ook belangrijk om te voorkomen dat er nog eens zoiets zou gebeuren in de toekomst."