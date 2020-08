Mertens Schoenen in Leuven over uitverkoop Brantano: "Funshoppen mag niet, maar bij files bestaat regel precies niet"

Volgens Meulemans is het koopklimaat volledig veranderd door de impact van de coronacrisis. Meer mensen shoppen online en gaan minder bij de winkels zelf langs. Mertens Schoenen heeft geleden onder de invloed van de crisis op de koopjes. “Heel de wereld was in een koopjesmodus omwille van corona en in België heeft men beslist om de koopjes pas in augustus te laten doorgaan”, aldus Meulemans.

Ondanks de moeilijkheden ziet Mertens Schoenen hun verkoop nog volledig zitten. Ze bevinden zich in de Mechelsestraat en zijn zeer blij met die locatie. “Het is een straat waar bijna geen leegstand is, echt alles is vol. En als daar een plaatsje vrijkomt, wordt dat heel snel ingevuld. Vandaar ook het succes van de benedenstad en een hoop handelaars die daar dagelijks kei hard aan werken."