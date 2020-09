Minister Muylle loopt zomerstage in Plopsaland: "Ze werken écht coronaveilig"

Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, Nathalie Muylle (CD&V), is onder de indruk van de inspanningen die Plopsaland De Panne doet om coronaproof te werken. Dat zei de minister tijdens een zomerstage in het pretpark. "Het is een prachtig voorbeeld van hoe bedrijven ondanks alles blijven draaien. We blijven hen daarom steun geven vanuit de federale regering."