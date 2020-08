Mysteries in Oost-Vlaanderen: wie was de zieneres van Onkerzele?

In het voormalige huis van Leonie Van den Dijck is intussen een museum ingericht. Op de onderste verdieping - in een ruimte van 2 op 3 meter - kan je kijken naar enkele van haar foto’s, meubels en religieuze beelden. "We hebben hier verschillende aandenkens aan Leonie die we gekregen hebben van vrienden en kenissen. Er staan hier ook stoelen en eetgerief van haar. We hebben nog niet veel, maar er zijn ons nog wel stoelen en een tafel beloofd."

"Hier in een doosje liggen twee pareltjes. Dat zijn de tranen van Leonie. Toen ze op een begrafenis was, moest ze huilen en wanneer haar tranen op de grond vielen, waren het geen druppels maar parels. Mensen die dat gezien hebben, hebben de tranen opgeraapt. Iemand heeft haar tranen aan ons geschonken. Wij hebben die laten onderzoeken, en de conclusie was: stof niet gekend op aarde."