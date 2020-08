Na 20 jaar weer vrouwelijke pompier in Zelzate: Katia combineert kleuterklas met branden blussen

Vanaf september krijgt de brandweer van Zelzate een nieuwe brandweervrouw. Het is bijna twintig jaar geleden dat de Zelzaatse brandweermannen nog een vrouwelijke collega in hun midden hadden. Maar nu is Katia Claes er, zij is vrijwilliger bij de brandweer, maar ook kleuterjuf. "Overdag zal ik dansen met de kleuters, in mijn vrije tijd ga ik branden blussen"