Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld wint prestigieuze International Booker Prize

Op de shortlist, die begin april werd gepresenteerd, stonden ook "The Enlightenment of The Greengage Tree" van Shokoofeh Azar (Iran), "The Adventures of China Iron" van Gabriela Cabezón Cámara (Argentinië), "Tyll" van Daniel Kehlmann (Duitsland), "Hurricane Season" van Fernanda Melchor (Mexico) en "The Memory Police" van Yoko Ogawa (Japan). Aan de prijs is een bedrag van 50.000 pond verbonden, te verdelen tussen de schrijver en de vertaler. In het geval van "The Discomfort of Evening" is dat Michele Hutchison.