Bike Valley in Beringen bouwt expo rond Eddy Merckx

“Binnenkort gaan we het fietscafé weer openen”, zegt Jochim Aerts. “En we gaan ook een soort van expo bouwen. Daar kunnen we de geschiedenis van de innovaties bij Ridley tonen, maar ook het leven en werk van Eddy Merckx. Het gaat dan niet alleen over de wielrenner met zijn 525 profoverwinningen maar ook over de ondernemer Eddy Merckx. We mogen niet vergeten dat hij in de jaren 90 de tweede grootste racefietsenfabrikant van de wereld was. Dat kunnen we dus ook in die fietsbeleving steken, samen met fietsactiviteiten die we vanuit Bike Valley zullen coördineren.”