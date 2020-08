Nieuwe scholen voor prinses Eléonore en prins Emmanuel, einde van een tijdperk aan het Sint-Jan Berchmanscollege 

Koning Filip en koningin Mathilde hadden twee voorkeuren opgegeven voor de inschrijving van hun jongste dochter Eléonore (12). Op het verlanglijstje: het vertrouwde Sint-Jan Berchmanscollege - waar ze in het lager zat - en het Heilig Hartcollege. Het is die laatste school geworden.



Eléonore kreeg geen voorrang in het Sint-Jan Berchmanscollege, omdat ze er onder meer geen oudere zus of broer heeft die les volgt in het middelbaar. Voor het eerst in 25 jaar gaat zo geen enkel lid van de koninklijke familie nog naar het college. Ook prins Amedeo en de andere kinderen van prinses Astrid liepen er school.

Prins Emmanuel (14) trekt voortaan ook naar de International School of Brussels, een Engelstalige privéschool met uitgebreide sportfaciliteiten. Hij laat Eureka in Kessel-Lo achter zich, een school waar kinderen met leerstoornissen en structuurproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en dyspraxie terechtkunnen. Leerlingen (van 7 tot 14 jaar) volgen er een intensieve cyclus en keren dan terug naar het gewone onderwijs. Emmanuel zat er 5 schooljaren.