Ook Tyrannosaurus kon een hernia krijgen: dino's hadden tussenwervelschijven.

Onder de microscoop leveren dinosaurusbeenderen waarvan een zeer dun schijfje is gesneden, dezelfde informatie op als de preparaten voor microscopisch onderzoek van bestaande dieren. Dat maakt het mogelijk de lange periodes van evolutie te overbruggen en ontwikkelingsprocessen te identificeren.



"Het is echt verbazingwekkend dat het kraakbeen van een gewricht en blijkbaar ook de schijf zelf honderden miljoenen jaren kan overleven", zei professor Sander.

In Duitsland staat de samenwerking tussen de paleontologie en de medische wetenschap nog in haar kinderschoenen. "In de VS daarentegen, zijn specialisten in dinosaurussen en evolutionaire biologen vaak nauw betrokken bij de medische opleiding, vooral bij anatomie en embryologie. Dat geeft jonge dokters een perspectief dat steeds belangrijker wordt in een snel veranderende omgeving", zei professor Karl Schilling, een anatoom aan de Universität Bonn die niet deelgenomen heeft aan de studie.

Doctor Wintrich was in elk geval tevreden over de samenwerking tussen de verschillende vakgebieden die de studie mogelijk heeft gemaakt. Zelf is Wintrich intussen verhuisd van de afdeling Paleontologie naar het Instituut voor Anatomie aan de Universität Bonn.

De studie van de onderzoekers van de Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn, de Universität zu Köln, de Technische Universität Bergakademie Freiberg, het Muséum National D’Histoire Naturelle in Parijs, en de University of Alberta in Canada is gepubliceerd in Scientific Reports. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Universität Bonn.