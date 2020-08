Op Skyfarm in Wellen leven paarden zoals in de natuur. Paardenfluisteraar Bert: "Ze hebben me door mijn moeilijke jeugd getrokken"

Op Skyfarm in Wellen kan je paarden zien rondlopen, maar de kans is groter dat de kudde naar het bos of naar de vijvers trekt. Op het terrein van 7 hectare bewegen de paarden van Bert Swennen zich zoals ze dat in de natuur ook zouden doen. Ze leven in een kudde en kunnen altijd vrij binnen of buiten lopen. "Want paarden die op hun gemak zijn, zijn ook makkelijk om mee om te gaan", zegt Bert.