Een dode bij schietpartij tijdens derde nacht van protest tegen politiegeweld in Kenosha in de VS

Volgens de krant "The New York Times" vond de schietpartij plaats nabij een benzinestation. Een aantal gewapende mannen zou daar eigendommen hebben willen beschermen tegen plundering. De politie kwam ter plaatse in gepantserde wagens en vroeg de manifestanten om naar huis te gaan, wat niet gebeurde.

Op een bepaald ogenblik is er daar dan in de menigte geschoten. Volgens een getuige werd een jonge blanke man met een geweer achtervolgd door een groep mannen en is daarop geschoten, maar dat is niet bevestigd en het is ook niet duidelijk of de jongeman of anderen hebben geschoten. Wel zeggen de agenten dat zij niet hebben geschoten.

In elk geval is een man gedood en zijn twee andere mensen gewond geraakt. Over hun toestand is verder niets bekend. De politie en de overheid van Kenosha zijn erg karig met informatie. Wellicht zijn ze bevreesd dat de schietpartij de gemoederen in het stadje nog verder zullen beroeren.