Ondanks verbod van burgemeester Tommelein: "Protestmars in Oostende gaat door", zegt organisator

Luk De Gent, de man die de oproep op Facebook deed, beseft dat hij risico's neemt, maar gaat dus ondanks alles door. "Wij komen zondag sowieso naar Oostende", zegt hij. "Het is de bedoeling om een antwoord te krijgen op de vraag waarom onschuldige mensen worden aangevallen aan de kust. Nu is het moment rijp om met die vraag naar Oostende te trekken. We gaan ons moment dus niet uitstellen. Ik wil wel dat alles coronaveilig verloopt en dat de mensen hun vlaggen of andere attributen gewoon thuis laten."

"Zondag kan het begin zijn van veel", besluit Luk. "Als het allemaal vreedzaam verloopt, gaan we niet alleen in Oostende samenkomen. We kunnen na zondag ook nog naar andere steden en gemeenten trekken. Want de bezorgdheid van de mensen zit overal. Iedereen wil een antwoord op de vraag waarom onschuldige mensen worden aangevallen."