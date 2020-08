Ouderenzorg in coronatijden in België: "Door gebrek aan centrale sturing zitten rusthuizen in race om strafste te zijn"

Bonneux vindt dat onze ouderenzorg verkeerd georganiseerd is en beschouwt dat als een van de hoofdoorzaken van de relatief hoge sterfte in onze woonzorgcentra. Hij zet dat af tegen een soort "National Health Service", met meer collectiviteit in de ouderenzorg, zoals bijvoorbeeld in Denemarken of Noorwegen. "Daar heb je geen oversterfte gehad", zegt hij.

"Hoe gefragmenteerder de ouderenzorg werd, hoe meer semiprivate initiatieven er kwamen waarbij men geld kon verdienen door op personeel te bezuinigen, hoe erger", aldus Bonneux. "Je ziet dat ook in België. Niemand wist wat er moest gebeuren: er was geen leiding, er waren geen richtlijnen, geen materiaal, geen tests." Volgens Bonneux had er van in het begin meer moeten worden ingezet op testen in de woonzorgcentra in plaats van in de ziekenhuizen. "Want daar waren de zieken."

Bekijk hieronder het gesprek met professor Mathieu Vandenbulcke en epidemioloog Luc Bonneux in "Terzake":