Pastorietuin Meise krijgt facelift: "We willen er een groene ontmoetingsplaats van maken"

De pastorietuin achter het cultuurhuis van Meise heeft dringend een facelift nodig: de vijver is dichtgeslibd, oevers zijn ingezakt en de wandelweg rond de vijver moet worden opengemaakt. De provincie Vlaams Brabant heeft nu twee subsidies toegekend die er voor moeten zorgen dat de werken uitgevoerd kunnen worden: "We gaan met de subsidies van de provincie de vijver saneren, ook het bomenbestand wordt nagekeken", zegt schepen van Patrimonium Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders). "En verder gaan we het paviljoentje restaureren en de wandelpaden die uitgehold zijn vernieuwen. En ook de tuinmuur wordt aangepakt samen met de luifel die in slechte staat is."

"Voor de renovatie van het paviljoentje in het park, kregen we de ‘360° Erfgoed’-subsidie van 12.000 euro die ervoor zorgt dat het paviljoen in het parkje hersteld kan worden. De gemeente legt 8.000 euro op”, gaat Thaelemans verder. “De werken starten dit najaar”, vult schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA) aan. "De werken zullen twee jaar duren en zullen 50.000 euro kosten.