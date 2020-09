Inwoner van Kinrooi overleden in politiecommissariaat van Bree

De zaak wordt nu verder onderzocht. "We hebben er een externe politiedienst opgezet om te onderzoeken wat de oorzaak en omstandigheden waren van dit overlijden", gaat Vandoren verder. "Bij het parket Limburg passen we altijd een draaiboek toe bij elk overlijden. Ook hier is dat gebeurd. Gelet op de berichten van de afgelopen weken in Charleroi, wordt er ook nu met de grootste zorg bekeken wat de context is van dit overlijden in Bree."

Morgen vinden er nog een autopsie en toxicologisch onderzoek plaats.