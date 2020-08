R4 richting Zelzate volledig afgesloten vanaf Evergem door ongeval met vrachtwagens

Door een verkeersongeval in Ertvelde is de R4 richting Zelzate volledig afgesloten vanaf Evergem. Éen persoon werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt van de R4 met de Riemesteenweg in Ertvelde. Twee vrachtwagens botsten daar, waarna één in de sloot belandde en de andere over de middenberm ging.