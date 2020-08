Harde woorden op Conventie behalve van first lady, Björn Soenens: "Melania Trump geeft presidentschap menselijk gezicht"

In de VS is de tweede dag van de Republikeinse Conventie gehouden. Op die bijeenkomst zal president Donald Trump later deze week de nominatie van Republikeinse presidentskandidaat aanvaarden. Zijn zoon Eric Trump nam het woord en verwees naar hoe zijn vader "Amerika opnieuw groot heeft gemaakt". Tussen de harde kritieken door naar rivaal Joe Biden had first lady Melania Trump het als enige over de coronacrisis en betuigde haar medeleven aan de slachtoffers.