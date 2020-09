Safety totem voor wielerwedstrijden voorgesteld in Moorsele

Wielrenner Yves Lampaert was aanwezig op de voorstelling van de safety totem. Hij denkt dat zo'n paal beter is dan een seingever. "De infrastructuur op de weg verbetert er niet op", zegt hij. "Integendeel, er komen steeds meer paaltjes en eilandjes erbij. Zo'n paal is groter dan een seingever, dus je kan het veel beter zien staan. Nog een voordeel van de safety totem is dat het geluid maakt. Zo kunnen we beter anticiperen op wat er op ons af komt."

