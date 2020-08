Vier openbare schaaktafels in Schaarbeek in gebruik genomen: "Om asociaal gedrag schaakmat te zetten"

In Schaarbeek zijn vier openbare schaaktafels in gebruik genomen. Het is een burgerinitiatief van het buurtcomité Weldoeners-Bienfaiteurs en van de gemeente Schaarbeek. De bedoeling is om via het schaakspel mensen bijeen te brengen en de publieke ruimte op een positieve manier in te nemen, om zo asociaal gedrag "schaakmat" te zetten.