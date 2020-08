Scouts "de 4" in Antwerpen: momenteel 4 man leiding voor 5 leden bij kapoenen

Door de huidige maatregelen voelen de jeugdbewegingen wel dat ze beperkt zijn in hun mogelijkheden om met hun werking naar buiten te komen. "Voor een groep zoals "de 4" in Antwerpen, die een kleinere uitstraling heeft maar daarom niet minder kwaliteit biedt, is het nu een beetje zoeken naar alternatieve manieren om nieuwe leden te werven", legt Van Reusel uit. "We zoeken sowieso altijd aansluiting met het sociale weefsel in de buurt van de groep. We gaan dus in eerste instantie aankloppen bij wat er al is, zoals een cultureel centrum, een bibliotheek, een school, enzovoort. En we gebruiken natuurlijk ook de mogelijkheden van sociale media."