Nieuwe strekdam Blankenberge nagebouwd in Engeland: "Maar dan 40 keer kleiner"

Stormweer betekent vaak dat er een massa aan zand wordt verplaatst. Om dat te voorkomen, komt er een strekdam in Blankenberge en daar hebben ze in Engeland al een mini-versie van. Het exemplaar ligt niet in de zee, maar wel in een golfslagbad. De nagebouwde strekdam is 40 keer kleiner dan het exemplaar dat in Blankenberge zal komen. "Nu spreken we over een strekdam van 15 meter", zegt Elias Van Quickenborne van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "De strekdam in Engeland dient om een aantal testen op uit te voeren. Een echte strekdam bouwen kost veel geld, vandaar dat we onze theorieën eerst willen testen op een schaalmodel."

De echte strekdam in Blankenberge zal 600 meter lang zijn en moet er op termijn voor zorgen dat de havengeul in Blankenberge niet meer dichtslibt.