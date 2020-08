Stroper aan het werk in Kruibeke

“Het gaat hier duidelijk om een geval van stroperij. In de Polders van Kruibeke is jacht niet toegelaten. Ook het kaliber van het jachtgeweer was niet geschikt voor de jacht op een reebok. Het verwondt het dier, maar doodt het niet direct, met een lange lijdensweg als gevolg”, aldus boswachter Bram. Het is niet de eerste keer dat er stropers aan het werk zijn in de polders van Kruibeke. “3 jaar geleden waren er ook al stropers actief. Toen zijn er verschillende kadavers gevonden die ontdaan waren van de beste stukken vlees. 2 winters geleden is er ook gestroopt geweest en nu is er dit voorval.”