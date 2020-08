"Tenet" vanaf vandaag in de bioscoop: "De film die de cinema(beleving) wereldwijd moet redden"

Net zoals bij "Inception" en "Insterstellar" tekent Christopher Nolan zowel voor regie, productie als het scenario. En net zoals in die twee vorige films is het begrip "tijd" opnieuw een belangrijk element. Dat levert een ingewikkelde plot op rond een nieuwe wereldoorlog, met in de hoofdrollen John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki en Kenneth Branagh.