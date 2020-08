Universiteit Antwerpen gaat archief van Robbe De Hert onderzoeken en bewaren: "Als echte filmfreak hield hij alles bij" 

Robbe De Hert was een enorme verzamelaar. Een groot deel van die verzameling bevindt zich in Filmhuis Klappei in Antwerpen. “Het zijn zes grote slaapkamers die volgestouwd zijn met al het materiaal. Er zijn vooral films op pellicule, dat zijn fotorolletjes, maar ook grote filmblikken. Daarnaast zijn er ook heel veel documenten, papieren, correspondentie, scenario’s, awards die hij gewonnen heeft, filmaffiches en posters. Robbe was heel geïnteresseerd in filmgeschiedenis. Hij heeft ook heel wat films verzameld die niet van zijn hand zijn. We weten dus eigenlijk nog niet goed wat we daar allemaal gaan vinden. Het probleem met Robbe is dat hij heel moeilijk dingen kon weggooien. Hij was een echte filmfreak, hij hield alles bij”, vertelt Willems.

