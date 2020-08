"Van 65 naar 35 à 30 gemeenten in Vlaams-Brabant": gouverneur De Witte pleit voor fusies op drempel van pensioen

Morgen gaat Lodewijk De Witte met pensioen. Hij was 25 jaar lang gouverneur van Vlaams-Brabant. Hij was ook de eerste gouverneur van de nieuwe provincie Vlaams-Brabant, die in 1995 ontstond uit de splitsing van de unitaire provincie Brabant. De Witte had normaal al op 1 januari met pensioen moeten gaan. Doordat het dossier van de benoeming van de nieuwe provinciegouverneurs politiek vastzat, deed De Witte er nog acht maanden bij. Die periode viel samen met de coronacrisis. Jan Spooren, de voormalige burgemeester van Tervuren, wordt de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant.