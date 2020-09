Preventieve coronatest in woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen-Helchteren: 4 van 131 personeelsleden besmet

Het Vinkenhof in Houthalen-Helchteren is het eerste woonzorgcentrum in Limburg waar personeel preventief werd getest op corona. Dat gebeurt later ook nog in andere woonzorgcentra in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. In totaal werden in het Vinkenhof 131 medewerkers getest. De vier besmette personeelsleden zitten intussen in quarantaine.