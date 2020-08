Vlaamse overheid gaat onderzoeken waarom woonzorgcentra nog te vaak bezoek verbieden

Hoe dan ook is zo'n richtlijn voor de woonzorgcentra - en een eventuele aanpassing daarvan - een moeilijke evenwichtsoefening. "We moeten daar heel voorzichtig mee zijn", klinkt het op het kabinet van Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). "We moeten de zorg voor het welzijn van de mensen in de woonzorgcentra met de zorg voor hun gezondheid kunnen verzoenen. En binnen rusthuizen zitten ook niet alle ouderen op dezelfde lijn: de ene wil meer bezoek, de andere wil dat niet uit schrik om besmet te raken."

Maar de risico's van bezoek zijn nu wel een stuk kleiner dan tijdens de grote piek in april en mei. "We kunnen meer testen, ook preventief", zo gaat het nog. "Er is meer beschermende kledij, we kunnen besmetten mensen ook isoleren nu. Dat was enkele maanden geleden niet het geval. Dus vandaag kunnen we soepeler omspringen met de contactregels, op voorwaarde natuurlijk dat de andere regels - maskers, afstand houden - gerespecteerd worden."