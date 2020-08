Wat wisten minister Jambon en politietop over hardhandig politieoptreden Charleroi? Dit weten we tot nog toe

Op zich is dit vreemd. In het eigen persoverzicht van de politie wordt er op 1 maart al gesproken over wat er in de cel op de luchthaven van Charleroi is gebeurd. Zo’n overzicht wordt ook in de hoge kringen van de politie gelezen.

Bovendien wordt er in de Belgische media over de zaak geschreven, en ook op de Slovaakse televisie verschijnen er beelden van wat er voorafgaat aan de opsluiting in de cel. De vraag is wel of het voor de politie op dat moment duidelijk is hoe ernstig de feiten zijn die zich in Charleroi hebben afgespeeld.

Al is er wel een bijkomend element: al op 26 februari 2018 – wanneer de feiten pas zijn gebeurd – belandt er een mail bij de politie met daarin een nota van de Slovaakse ambassadeur. Er worden vragen gesteld bij een "gespierde interventie van de politie".

