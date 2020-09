West-Vlaamse jeugdhuizen trekken aan de alarmbel: "Laat meerdaagse schooluitstappen toe"

De zee- en bosklassen in het lager onderwijs mogen wel, maar meerdaagse uitstappen in het middelbaar en hoger onderwijs kunnen niet. Dat vinden de West-Vlaamse jeugdhuizen absurd. De voorbije 2 maanden hebben er duizenden kinderen bij hen gelogeerd tijdens de zomerkampen. Dat waren kinderen van allerlei leeftijdsgroepen.

"En dat is perfect verlopen", zegt Matti Vandemaele van jeugdverblijf Peace Village in Mesen. "Kinderen jonger en ouder dan 12 jaar zijn de hele zomer samen op kamp geweest. Er waren nauwelijks besmettingen binnen de jeugdkampen in West-Vlaanderen. Dat bewijst dat het op een veilige manier georganiseerd kan worden. Daarom vinden we het echt vreemd dat de leerlingen van het middelbaar en hoger onderwijs niet meer op meerdaagse uitstap mogen."