40 jaar geleden: “Ook al flopte ”Xanadu” grandioos in de bioscoop, de muziek had iets magisch”

“Het blijft een prachtig geschreven lied met een geweldig arrangement en “Xanadu” is dan ook een terechte nummer 1 in diverse hitparades wereldwijd geweest.” Of “Hoe slecht de film ook was, de muziek was best te pruimen. Als “Xanadu” in recensies dan ook één ster krijgt, dan is het alleen maar dankzij onder meer de titeltrack.” Of “Weg met de film. Het is de muziek die de hoofdrol speelt en ronduit onweerstaanbaar is. Probeer maar eens stil te zitten op “Xanadu”.” Ook in Vlaanderen steeg “Xanadu” van Olivia Newton-John, bijgestaan door de Britse rockgroep Electric Light Orchestra (ELO), eind juli 1980 door naar de hoogste plaats in de hitparade. En dat was nog altijd voor de film zijn wereldpremière kende, begin augustus 1980. Wat uiteindelijk een goede zet van de platenmaatschappij bleek, want de film flopte grandioos in de bioscoopzalen.