5 jaar geleden: “In “Why the fuck you lying” kon iedereen zich herkennen!"

Volgens Fraser kwam hij op het idee van “Waarom lieg je altijd?”, toen hij zijn vrienden of kennissen weer eens hoorde opscheppen over hun bezittingen. De muziek voor “Why you always lying”/”Why the fuck you lying” vond de toen 21-jarige New Yorker bij de hit “Too close” van de groep Next uit 1997. Fraser: “Toen ik voor een afspraakje met een vriendin het nummer van Next hoorde, begon ik spontaan de tekst te veranderen in “Why you always lying”. Ik deed dat wel vaker, maar dit keer klonk het fantastisch. Bovendien besefte ik onmiddellijk dat iedereen zich hierin kon herkennen. Hoe meer ik het zong, hoe meer ik ervan overtuigd was dat dit de mensen zou omverblazen.” (Complex, oktober 2015)