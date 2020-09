5.000 jobstudenten aan de slag in fruitsector: “Een verdubbeling tegenover vorige jaren”

Toch is het voor Schreurs en heel wat andere fruittelers geen gemakkelijk seizoen. “We hadden heel veel vorst tijdens de bloei in het voorjaar. Dat heeft bij de onderste percelen heel wat schade toegebracht. Dan had je die extreme hitte. Welk verlies we daardoor juist zullen draaien, weten we nog niet. Maar het zal aanzienlijk zijn.” Minister Crevits wil de vele schade in de toekomst vermijden. “Het is het eerste jaar dat de brede weersverzekering geldt. Die gaan we evalueren en we gaan bekijken hoe algemeen de schade is. Voor mij is het echt van belang om te onderzoeken hoe we het fruit zelf sterker kunnen maken, en kunnen beschermen tegen de zon. Verder wil ik de steunmechanismen voor fruittelers bekijken en onderzoeken of we meer moeten investeren in klimaatinvesteringen.”