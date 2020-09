“Coronaspuwers” uit Hoogstraten krijgen gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel en boete van 800 euro

Het koppel waarvan de man 70 jaar en de vrouw 61 jaar zijn, werd in april gecontroleerd aan een grensovergang. Daar werden ze teruggestuurd omdat ze een niet-essentiële verplaatsing aan het maken waren. Later die dag kwam het koppel opnieuw aan de controle en ontstond er een discussie. In het tumult riep de vrouw dat ze besmet was met het coronavirus, en spuwde ze naar één van de agenten. Naast de straf met uitstel moeten ze ook beiden een boete van 800 euro betalen, waarvan 400 euro effectief.