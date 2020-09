Ark van Pollare in Lennik vangt weggewaaide vogels op: "Nieuw fenomeen, ook voor ons"

Vanwaar komt dan de toename van het aantal oproepen? "Ik denk dat mensen veel alerter geworden zijn en dus ook sneller naar het asiel bellen", vertelt Hans. "Maar vaak volstaat het om de dieren even in een kartonnen doos te steken. In het donker gaan ze rusten en vaak houden ze geen blijvende letsels over. Nadat ze bekomen zijn, vliegen ze doorgaans opnieuw de natuur in. Maar als ze gewond zijn, contacteer je natuurlijk best een dierenarts of een vogelopvangcentrum."