West-Vlaamse B&B-uitbater in Zuid-Frankrijk: "Voor ons is code rood een straf"

De bed and breakfast van Stefaan Beirens in Tourrettes-sur-Loup ligt op een dik half uur rijden van de bekende stad Nice in Frankrijk. Waar zaterdag ook de Tour de France start. Sinds gisteren is dat gebied rood gekleurd. Dat betekent dat als je terugkeert, je verplicht een coronatest moet ondergaan en 2 weken in quarantaine moet blijven.

"Mijn B&B zit momenteel vol Vlamingen", zegt Beirens. "Zij zullen thuis een coronatest moeten doen en 2 weken in quarantaine moeten blijven. Ondertussen kan geen enkele Belg nog terecht in onze bed and breakfast. Ik sta er eerlijk gezegd een beetje versteld van. Er zijn inderdaad problemen in Nice en in Cannes, maar waar wij wonen valt het allemaal goed mee. Het probleem zit in de grootsteden, niet hier."