Hoe kan het dat niemand de bewakingsbeelden uit de politiecel in Charleroi eerder te zien kreeg?

Hoe kan het dat het meer dan twee jaar en een half duurde vooraleer al die stappen werden gezet? Zowel de federale politie, Comité P als het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) werd meteen na het incident, eind februari 2018, al op de hoogte gebracht van de feiten. Dat een agente een Hitlergroet bracht en dat er een uitgelaten sfeer was, werd hen niet gemeld.

Er was een verslag van de luchtvaartpolitie van het incident, er was een klacht van de weduwe van Chovanec én er was een opmerkelijke nota van de Slovaakse ambassadeur die het had over een "gespierde arrestatie van de ordediensten".

De Slovaakse ambassade deed verschillende pogingen om de ernst van de situatie te benadrukken. De Slovaakse ambassadeur in Brussel werd verschillende keren ontvangen op kabinetten (op 27 februari 2018 bij Buitenlandse Zaken, op 2 maart 2018 bij Binnenlandse Zaken en op 2 juli 2018 nog eens bij Buitenlandse Zaken) en de Belgische ambassadeur in Wenen werd op het matje geroepen. Kortom, op het hoogste diplomatieke niveau gingen er verschillende alarmbellen af. Maar de opmerkelijke beelden kreeg niemand te zien tot vorige week. Hoe kan dat?