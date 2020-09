Belfort en Lakenhalle Ieper worden gerestaureerd: "Bij wederopbouw na WO I zijn er veel fouten gemaakt"

“Renovatie is echt wel nodig”, zegt Iepers schepen van erfgoed Philip Bolle (SP.A). “Er moeten onder meer een paar constructiefouten worden aangepakt. Die zijn gemaakt omdat ze nieuwe technieken gebruikten. Beton was toen nieuw voor hen. Er zijn fouten gebeurd in de samenstelling én het gebruik ervan. Ook in de toren van het Belfort was het hout dat toen is gebruikt niet van superieure kwaliteit. Waardoor er nu veel problemen zijn."

De restauratie zal enkele jaren duren. “Het is hoog tijd dat we ingrijpen om te vermijden dat er nog grote problemen zouden ontstaan”, besluit Bolle.