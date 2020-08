Essen verlegt (letterlijk) de grens: België is nu zo'n 100 vierkante meter kleiner

De bal ging aan het rollen door de grenspaalcommissie in Essen. Zij merkten op dat de grenspaal een meter te ver in Nederland stond. "Dat komt omdat daar in 1849 nog een gracht lag op de plek van de grens", vertelt burgemeester van Essen Gaston van Tichelt. "Natuurlijk kon die grenspaal niet in het water gezet worden en toen hebben ze ervoor gekozen om die paal een meter verder te zetten. Die gracht is er nu al lang niet meer, maar de paal is wel altijd blijven staan. Het was dus tijd om daar iets aan te doen", aldus van Tichelt.