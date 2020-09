Beschermd orgel in kerk van Paal (Beringen) wordt ontmanteld om gerestaureerd te worden

Het orgel in de kerk van Paal, in Beringen, is bijzonder omdat het veel originele onderdelen bevat. Daarom is het sinds 2004 ook een beschermd monument. Onder meer het pijpwerk zal hersteld worden en de luidruchtige ventilator wordt vervangen en in een geluiddempende kist gezet. Het is de bedoeling dat het orgel vanaf juni volgend jaar opnieuw kan gebruikt worden.