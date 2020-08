Braziliaans parlementslid met 55 kinderen beschuldigd van moord op echtgenoot: onderzoek doorprikt imago liefdevol gezin

Voor ze in de politiek ging, werd Flordelis dos Santos de Souza bekend als gospelzangeres. Samen met haar man is ze ook een belangrijk figuur binnen de evangelische kerk in Brazilië. Maar het is toch vooral haar gezin dat alle aandacht trekt. Flordelis heeft maar liefst 55 kinderen, de meerderheid van hen geadopteerd.

Ongeveer 30 jaar geleden adopteerde ze 5 kinderen, naast haar 3 biologische kinderen uit een eerste huwelijk. In de loop der jaren werd het gezin steeds meer uitgebreid. Een van die eerste 5 kinderen was Anderson do Carmo. Hij was toen net een tiener. Nadat hij eerst een relatie had met de biologische dochter van de Souza, trouwt hij eind jaren 90 met... zijn adoptiemoeder. Hij is dan een prille twintiger, zij is eind de 30.

Ondanks die vreemde plottwist staat het gezin in Brazilië bekend als een model voor liefde en solidariteit. De oudere kinderen in het gezin helpen bij de zorg voor en opvoeding van de jongere kinderen. In 2009 werd zelfs een film over het gezin gemaakt, met in de cast verschillende Braziliaanse steracteurs.