Molenbeek vaardigt nachtelijk samenscholingsverbod in Sippelbergwijk uit na geweld tegen brandweer

Hoe de brand precies ontstaan is, is nog niet duidelijk. "De vraag kan gesteld worden of de brand niet opzettelijk aangestoken werd om onze hulpdiensten in een valstrik te lokken en aan te vallen", zegt de woordvoerder.

Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt: "Wij dienen systematisch klacht inbij de politie en de Brandweer van Brussel zal zich burgerlijke partij stellen. We vragen ons personeel dan ook om elk incident, hoe klein ook, te melden want we leggen van die incidenten een inventaris aan. Ons personeel wordt opgevangen bij collega's en indien nodig is er ook psychologische hulp beschikbaar", zegt Derieuw.