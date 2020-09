Busoschool in Torhout weet nog niet hoe ze leerlingen op school gaat krijgen

"De functie van busbegeleider is niet zo aantrekkelijk", vindt Vanruymbeke. “Het wordt niet heel goed betaald. Het is, zeker in coronatijden, ook geen gemakkelijke job. Ze moeten de leerlingen rustig houden en erop toezien dat ze hun mondmasker aanhouden. Je dag wordt als busbegeleider ook opgesplitst. Je werkt in 2 delen: 's ochtends heel vroeg en in de late middag.”

Een andere oplossing is om een uitzondering aan te vragen bij onderwijsminister Weyts en de jongeren dan toch samen te vervoeren met die kinderen uit de lagere school. "Want op een gewone lijnbus zitten die 2 groepen ook gemengd", besluit de directrice van Tordale.