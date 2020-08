Cultureel najaar start met handrem op: "Mensen hebben zin, maar wachten door corona lang om tickets te kopen" 

Doordat de veiligheidsmaatregelen nog kunnen veranderen (afhankelijk van de evolutie van het aantal besmettingen in het najaar in de positieve of in de negatieve zin, red.), wagen velen zich in eerste instantie ook vaak enkel aan een programmatie voor de komende maanden. Zo kunnen de centra naar eigen zeggen kort op de bal blijven spelen. De Warande in Turnhout houdt het voorlopig zelfs bij een programmatie tot half oktober (al zullen beetje bij beetje meer voorstellingen gelost worden), ook in Kortrijk kijkt men momenteel liever slechts anderhalve maand vooruit. In cc Bolwerk in Vilvoorde wordt de programmatie op 1 september online gezet en start de verkoop een week later. "Wij hebben nog gewacht om ons programma op een doordachte manier te kunnen communiceren", zegt Caroline Van Camp van cc Bolwerk.



De website en de sociale media-kanalen van uw cultureel centrum in de gaten houden, is dus essentieel. In Aalst en Mechelen bijvoorbeeld werden de seizoensbrochures zelfs niet gedrukt, omdat de informatie die erin zou staan mogelijk toch snel achterhaald zou zijn. Geregeld zijn er immers nog annuleringen en aanpassingen. Culturele centra willen kort op de bal blijven spelen. Ook de ticketverkoop verloopt bij voorkeur online, al blijven balies wel open voor wie minder vertrouwd is met online tickets kopen of voor wie geen internet heeft.