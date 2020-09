Dakwerker levensgevaarlijk gewond na val van dak in Moerbeke-Waas

Een dakwerker is deze morgen levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van een dak in Moerbeke-Waas, bij Sint-Niklaas. De man was bezig met een dakrenovatie aan een woning. Hij schoof uit op de nok van het dak en kwam met zijn hoofd op zijn aanhangwagen terecht. De man is met spoed overgebracht naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas.