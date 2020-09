De Linde, het kloppend hart van Eversem, wordt volledig gerenoveerd: “Dringend, want er vallen bakstenen van de kantelen 15 meter naar beneden”

De Linde is de belangrijkste plaats voor het verenigingsleven in Eversem-Sint-Brixus-Rode. Alle jeugdverenigingen zoals scouts, Chiro en jeugdhuis Den Droes zitten hier gevestigd. “Dat is het kloppend hart van de wijk. We gaan die belangrijke site quasi-volledig weer in orde brengen. We hebben al nieuwe ramen voorzien, een isolatie en de buitenkant is op bepaalde plaatsen al in orde gebracht. Ook het groen wordt volledig heraangelegd”, zegt Roel Anciaux, schepen van Openbare Werken (Samen Anders).