Drie maanden cel voor deken, pastoor en penningmeester van parochie in Tienen: "gebrek aan schuldinzicht, norm- en waardenbesef"

Ze werden alle drie gedagvaard voor misbruik van vertrouwen vanuit hun functies in de Heilig-Hartparochie in Tienen. Ze verduisterden in totaal voor zo'n 35.000 euro uit de parochiekas en deden er allerlei aankopen mee. Dat geld kwam onder andere van uitvaarten, huwelijken en ophalingen in de kerk. De bal ging aan het rollen toen leden van het kerkbestuur onregelmatigheden vaststelden met inkomsten die niet op de rekening van de parochie werden gestort.

De rechtbank verleende het drietal geen gunst van opschorting bij "gebrek aan schuldinzicht en norm- en waardenbesef". Ze kregen elk drie maanden cel en 600 euro boete. De straf is met uitstel omdat ze nog over een blanco strafregister beschikten.