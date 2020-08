Erpe-Mere laat geen nieuwe motorclubs meer toe: “Er is onrust in het milieu, we moeten voorzorgen nemen”

“Er zijn drie clubs in de gemeente en daar is geen probleem mee. Maar we zien op andere plaatsen dat er zaken bewegen en dat er afrekeningen gebeuren binnen het milieu. Daarom nemen we voorzorgen,” legt burgemeester Hugo De Waele (CD&V) uit.

Volgens de politieverordening mogen zich geen nieuwe clubs meer vestigen in de gemeente. De bestaande clubs moeten een exploitatievergunning aanvragen en de gemeente moet weten wie de voorzitter van de club is en hoe die kan gecontacteerd worden. Voorts mogen de clubs ook niet zomaar gebruik maken van de openbare ruimte.

“Dat is nu geen probleem,” benadrukt Dewaele, "de oudste club is hier al zo’n 10 jaar en er zijn geen klachten. De motoren staan reglementair geparkeerd, die mensen drinken een pintje op hun terras en dat mag”.