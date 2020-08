Expert Vlieghe pareert kritiek open brieven: "Chaotische communicatie van beleid mag experts niet worden aangewreven"

Infectiologe en GEES-voorzitter Erika Vlieghe voelt zich aangesproken door de open brieven. "Ik denk dat wanneer je advies geeft aan het beleid, dan moet je aanvaarden dat er mensen zijn die daar een ander gedacht over hebben. Het wetenschappelijk debat en dissonante stemmen vind ik prima. Dat is welgekomen en dat debat moeten we voeren. Meer nog, we gaan het zelf organiseren."

De kritiek dat een selecte groep van experts te veel invloed heeft, pikt Vlieghe niet. "We hebben binnen de GEES met elkaar gesproken en heel veel overleg gepleegd met heel veel andere mensen. Het is niet zo dat we enkel klinisch microbiologisch en virologisch te werk zijn gegaan. Kon dat beter, ja. Hadden we nog meer tijd kunnen hebben voor een langetermijndiscussie. We zijn al van in juni vragende partij om het debat te verruimen. Wat me tegen de borst stuit, is dat onze onafhankelijkheid in vraag wordt gesteld in de open brief. Dat is intellectueel niet correct."

Erika Vlieghe benadrukt dat in elk GEES-rapport aangehaald is dat duidelijke communicatie nodig is. "Als het gaat over sereniteit en correcte communicatie, dan moet je het onderscheid maken tussen wat in het advies staat en wat het beleid daarmee heeft gedaan. Als het beleid achteraf een chaotische communicatie voert, dan mag ons dat niet aangewreven worden. Men beschuldigt de experts dat ze geen aandacht hebben gehad voor de woonzorgcentra, dat klopt niet. We hebben daar ook adviezen over gegeven. We hebben daar tot in den treuren adviezen over gegeven. Het debat moet gaan op inhoud en over correcte feiten met een correct onderscheid tussen het advies en het beleid."

