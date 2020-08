Huidige baas federale politie wees kabinet-Jambon in 2018 als verbindingspersoon op zaak-Chovanec: "Trigger voor vragen"

Van 2011 tot juni 2018 was De Mesmaeker immers directeur-generaal van het Administratief-Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken (SAT). In die functie was hij een verbindingspersoon tussen de politie en de minister van Binnenlandse Zaken. Achtereenvolgens waren dat in die periode Joëlle Milquet (CDH), Melchior Wathelet jr. (CDH) en Jan Jambon (N-VA).